"Макбет" с премиера в Операта

През месец февруари Софийската опера и балет представя разнообразна програма, в която място намират опера, балет и спектакли за деца.

Голямото събитие за февруари е първата премиера за годината – операта „Макбет“ от Джузепе Верди. Премиерата е на 25 февруари, а следващите спектакли са на 26, 27 и 28 февруари и на 1 март.

Диригент е Алесандро Д’Агустини, режисьор Вера Петрова, художник Мария Колева, диригент на хора Виолета Димитрова.

Една от най-драматичните творби на Верди е вдъхновена от едноименната трагедия на Уилям Шекспир и е по либрето на Франческо Мария Пиаве, с допълнения от Андреа Мафеи.

Шест балетни вечери предлага февруарската ни програма:

5, 6, 7 и 8 февруари – „Ана Каренина“ по музика на Пьотър Илич Чайковски и с хореографията на Лео Муич.

14 февруари – „Жизел“ от Адолф Адам с Катерина Петрова и Емил Йорданов.

15 февруари – „Кармен-сюита“ от Бизе/Шчедрин с Катерина Петрова и Никола Хаджитанев и „Пахита“ от Лудвиг Минкус, в която ще видим Марта Петкова и Фредерико Пинто.

