На прага на най-великото откритие на века!

Една от най-упоритите тайни на Древен Египет отново излиза на светло – и този път с голяма доза самоувереност. Известният египетски археолог Хази Хауас вярва, че е все по-близо до откриването на гробницата на легендарната царица Нефертити–място, което десетилетия наред се изплъзва на археолози, историци и авантюристи.

Хауас е главен герой в нов документален филм – The Man with the Hat, който вече е достъпен в стрийминг платформите. Лентата проследява неговата работа, битки и амбиции, докато той навлиза все по-дълбоко в мистериите на египетската цивилизация – с ясната заявка, че голямото откритие тепърва предстои, съобщава "Fox news".

Нефертити е била главната съпруга на фараона Ехнатон, владетелят, който преобърнал религиозните обичаи на Египет от политеизма към атенизма.

Тя изигра централна роля в популяризирането на поклонението на Атон, бога на слънцето. Известна е и с това, че е обект на елегантен бюст, открит през 1912 г.

„В момента работим в една област в Източната долина, близо до гробницата на кралица Хатшепсут“, каза Хавас.

Във филма археологът се връща и към едни от най-обсъжданите въпроси в историята – как са загинали Клеопатра и Тутанкамон и защо и до днес около тях има повече версии, отколкото факти. Отговорите остават неясни, но търсенето продължава – упорито и без отстъпление.

Хауас, който през 2011 г. става първият министър на антиките на Египет, не крие, че мисията му е повече от професионална. В трейлър на филма той заявява, че иска египтяните „да се гордеят със своята цивилизация“. Според него именно тази мотивация го води към онова, което сам определя като „най-голямото откритие на века“.

„Това ще ни отведе до най-великото откритие на столетието“, казва археологът във филма. „Преди мен чужденци управляваха антиките. Опитаха се да ме вкарат в затвора, но не успяха.“

Думите му звучат като предизвикателство – не само към колегите му, но и към времето. Гробницата на Нефертити, ако бъде открита, би променила представите за една от най-загадъчните жени в историята и би поставила нова точка в археологията на Египет.

„Египет за мен е всичко“, казва Хауас. А докато той копае – буквално и преносно – светът отново затаива дъх. Защото някои тайни устояват хилядолетия… но не вечно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com