На прага на най-великото откритие на века!
Работим в една област в Източната долина, близо до гробницата на кралица Хатшепсут, каза археолог
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Работим в една област в Източната долина, близо до гробницата на кралица Хатшепсут, каза археолог
Учените установили, че е имало години без валежи, включително потресаваща 13-годишна суша
Светът се променя – хората стават повече, но раждат все по-малко. А България е сред най-засегнатите
от Варненската цивилизация – майка произхожда системата от мерни единици на Древния Египет и Шумер
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Изключителното откритие на Колския полуостров се свързва с легендарната Хиперборея
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Сушата убила първата европейска цивилизация
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Яли ли сте кренвирши, прелюбезни, яли сте всичко!
Липсата на достъп до услугите на Google разкри две много важни неща.
Изказваните досега версии не били верни, твърдят изследователите
Свилен Попов, изпълнителен директор на НУРТС - България