Пещера издаде тайната на падането на могъща цивилизация

Мексиканска пещера е запазила сталагмити, които показват доказателства за екстремни суши, изиграли ключова роля в падането на цивилизацията на маите.

Чрез изучаване на кислородните изотопи в сталагмита екип от изследователи, ръководен от Университета в Кеймбридж, е реконструирал моделите на валежите за отделните влажни и сухи сезони между 871 и 1021 г. от н.е. Този период съвпада с края на класическия период, епоха на упадък, често наричана колапсът на маите, пише Scitechdaily.

По време на този финал на класическия период южните градове на маите западат, династиите се разпадат и една от най-великите култури на древния свят се премества на север, губейки голяма част от влиянието си.

Разкопки в Юкатан са разкрили осем суши, всяка от които е продължила поне три години,

като най-екстремната е продължила 13 години.

Тези резултати са в съответствие с археологически доказателства, че строителството на паметници и политическата дейност в големи северни центрове, включително Чичен Ица, са били преустановени по време на периоди на суша.

Тъй като тези суши могат да бъдат датирани много точно, те предоставят на изследователите нова основа за изучаване на връзките между изменението на климата и човешката история в региона.

„Този ​​период от историята на маите е интересен от векове“, каза водещият автор Даниел Х. Джеймс.

„Има много теории за причините за този колапс, като например

промяна в търговските пътища, война или тежка суша,

базирани на археологическите доказателства, оставени от маите. Но през последните няколко десетилетия започнахме да научаваме много за това какво се е случило с маите и защо, като комбинираме археологически данни с количествени климатични данни“, обясни ученият.

В началото на 90-те години на миналия век изследователите започват да сравняват климатичните данни с данни, оставени от маите, като например дати, изписани върху паметници, за да покажат, че поредица от суши през периода на крайния класически период вероятно е

допринесла за широко разпространени социално-политически катаклизми в обществото на маите.

Сега учени от университета в Кеймбридж са използвали химически „пръстови отпечатъци“, открити в сталагмити от пещера в Северен Юкатан, за да се съсредоточат по-точно върху тези суши.

Чрез датиране и анализ на слоевете от кислородни изотопи в сталагмита, изследователите са получили много подробна информация за климата през терминалния класически период.

„Сталагмитите ни позволяват да достигнем до най-малките детайли, които сме пропуснали“, казва Джеймс.

