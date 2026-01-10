Общество

Продавачка препарира клиентите с тази истина!

Като им обясни категорично за рестото

10 яну 26 | 12:22
3938
Стандарт Новини

На много места в Пловдив връщането на ресто се извършва в левове. За това сигнализираха читатели на Plovdiv24.bg. Хората са категорични, че тази практика е масово явление, особено когато и самото заплащане на дадена стока или услуга става в левове.

"Какво да Ви върна, след като ми плащате с левове? Откъде да ги вземем ние тези евра, при условие, че и банките не продават?". Този отговор е чул от продавачка пловдивчанин преди броени дни.

Какво казва законът?

Връщане на ресто в левове е допустимо само като изключение – единствено в случаите, когато търговецът няма достатъчна наличност от евро. В тези ситуации рестото се връща изцяло в левове, като смесено ресто не е разрешено. Това правило важи само до 31 януари 2026 г.

Автор Стандарт Новини
3 Коментара
SXX
преди 1 час

Бай ОНЯ
преди 59 минути

Ами не е само в Пловдив. В цялата страна е така. Ето и тоя какво каза: "Алибегов призна, че е посъветвал членовете на Българската асоциация на заведенията, когато им се плаща в лева, да връщат в лева." А на тоя няма ли кой да му набие канчето?

г-н Гуверньор на БНБ
преди 50 минути

Това е масово в Пловдив В кауфланд ми върнаха цял джоб стотинки. Управителката заяви,че БНБ не им осигурява достатъчно монети и дребни банкноти в Евро.

