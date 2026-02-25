Рожден ден днес има знаков водещ

Общество

25 фев 26 | 6:00
458
Агенция Стандарт

Рожден ден днес празнуват:

Георги Любенов, журналист, тв водещ

Проф. Виктор Чучков, композитор и пианист

Йонко Попов, композитор и звукорежисьор

Светла Златева, лекоатлетка, световна рекордьорка

Виктория Томова, тенисистка, първа ракета на България при жените

Цвета Караянчева, депутат

Петър Андронов, финансист и банкер

Д-р Цветанка Лепарова, управител УМБАЛ "Здраве", Пазарджик

Д-р Николай Бановски, началник отделение УНГ в МБАЛ "Сердикамед"

Д-р Николай Иванов, началник Отделение по ортопедия в УМБАЛ „ПЪЛМЕД“

Петър Кавлаков, ръководител „Болнична аптека“ УМБАЛ „ПЪЛМЕД“

