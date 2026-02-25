Рожден ден днес има знаков водещ

Рожден ден днес празнуват:
Георги Любенов, журналист, тв водещ
Проф. Виктор Чучков, композитор и пианист
Йонко Попов, композитор и звукорежисьор
Светла Златева, лекоатлетка, световна рекордьорка
Виктория Томова, тенисистка, първа ракета на България при жените
Цвета Караянчева, депутат
Петър Андронов, финансист и банкер
Д-р Цветанка Лепарова, управител УМБАЛ "Здраве", Пазарджик
Д-р Николай Бановски, началник отделение УНГ в МБАЛ "Сердикамед"
Д-р Николай Иванов, началник Отделение по ортопедия в УМБАЛ „ПЪЛМЕД“
Петър Кавлаков, ръководител „Болнична аптека“ УМБАЛ „ПЪЛМЕД“
