Сергей Игнатов с първи думи за "Космос"

Просветният министър проф. Сергей Игнатов направи първи коментар за частното училище "Космос", в което е учил 15-годишният Александър Макулев, момчето, което е живяло с лама Каушев в петроханската хижа и което бе намерено застреляно в молитвена поза в кемпера под връх Околчица. Проверката на предишния министър - Красимир Вълчев, показа, че Алекс не е би на училище 114 от 170 дни.

"Има някои неща, които могат да се направят като изводи покрай училище "Космос" и са важни за цялата образователна система. Основен проблем, който трябва да бъде решен е, че в много училища, не само в "Космос", има преподаватели, които нямат педагогическа правоспособност. Важно е за системата на училищното образование, за университетите няма такива изисквания", коментира в интервю за БНТ образователният министър.

Според него трябва да се направи проверка как се изготвят документите за проверка на отсъствията в училищата.

"Има някакъв административен проблем очевидно, но не мога да кажа добро или лошо е "Космос" като училище, там са 140 деца", каза той. И обясни, че докладът за училището ще бъде готов до края на седмицата.

В кабинета ме покани лично Андрей Гюров, с него не се познавах преди това. Доверих му се по интуиция, която ми подсказа, че мога да му вярвам и да комуникирам с него, отговори на въпрос Сергей Игнатов.

"Нямам лични притеснения, няма с какво да бъда изненадан, това е част от политическия процес", коментира той атаките над негови колеги от правителството - подалият оставка вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков и МВР министърът Емил Дечев.

Игнатов увери, че основната задача на правителството е да има честни избори и министрите правят "всичко възможно" за това.

"Като мохикани всеки си е поставил тази задача в своя ресор. В образованието има някои региони и училища, които е напълно възможно да се превърнат в място за политическа пропаганда - чрез родителски срещи и други срещи между учители и родители, искаме да не се случват такива партизански елементи", обясни той.

"Децата имитират възрастните, попиват всичко от нас и ако не ги научим как да бъдат активно политически и те няма да бъдат щастливи и ще бъдат оплетени в тези неща", допълни той.

Образователният министър коментира и промените в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се въвежда и предметът "Добродетели и религии". Утре той трябва да влезе за второ четене в ресорната комисия в НС.

"Законът е една магистрала, която се строи, за да може да се пътува. В много сложна позиция съм по темата, защото значи да се политизирам, ако кажа харесва ли ми, или не. Като гражданин не очаквам да съм доволен от образователната система, родителите винаги искаме по-добро. Учениците са претоварени, абсолютно съм убеден", заяви Игнатов.

Според него има 2 модела: учене, чрез правене на нещо и "зубрене". Част от материала в учебните програми пък не е съобразен с психологическото ниво на учениците, категоричен бе той.

"Одобрявам това, че в МОН бяха формирани комисии за оптимизиране и облекчаване на програмите, за да се повиши качеството на образованието - важно е учениците да имат повече време за мислене, да знаят защо учат. Ние ще продължим работата с тези комисии", каза още Игнатов пред БНТ.

