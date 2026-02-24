Времето се преобръща! Случва се нещо необичайно

Времето се преобръща. След топлото време днес идват студ и сняг.

Температурите в страната са необичайно високи за сезона днес. В Бургас живакът показва 17 градуса, а на места дори повече. Според климатолога проф. Георги Рачев днешният ден може да се окаже най-топлият за този период.

Това обаче няма да продължи дълго, тъй като се очаква до часове да нахлуе студен фронт. Циклонът вече се намира на северната граница на България и ще премине през страната, но не се очертава трайно застудяване.

Докато през по-голямата част от зимата Балканите бяха по-топли от Западна Европа, сега тенденцията се обръща. В Париж температурите могат да достигнат рекордните 21–22 градуса, а в Мюнхен се очакват около 18–19 градуса. В Алпите започва активно топене на снега, което тревожи специалистите, предаде Флагман.

Нахлува вятър, температурите падат

Според синоптиците у нас в сряда ще остане ветровито, с умерен северозападен вятър, а дневните температури ще се понижат. Облачността ще бъде по-често значителна, като в източната половина от страната ще има слаби валежи от дъжд, а по високите части – от сняг.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от север-североизток. Застудяването ще продължи и в Източна България дъждът ще преминава в сняг, но до сутринта в повечето райони валежите ще спрат.

В четвъртък ще бъде почти без валежи, облачността ще се разкъса, а вятърът постепенно ще отслабне. Минималните температури ще бъдат около нулата, а максималните – между 3° и 8°.

Според прогнозата на метеоролозите от Метео Балканс синоптичните модели очертават необичайна атмосферна конфигурация в края на февруари 2026 г., която може да донесе ранно пролетно затопляне в голяма част от Европа. Причината е формирането на т.нар. Heat Dome (топлинен купол) в комбинация с устойчив Omega блок.

Какво представлява Omega блокировката?

Omega блокът е атмосферна ситуация, при която мощен антициклон се разполага между два циклона, създавайки характерна форма, наподобяваща гръцката буква Ω. Тази конфигурация блокира обичайната циркулация на въздушните маси и може да задържи стабилно време за продължителен период.

Какво е Heat Dome?

Топлинният купол представлява зона с високо налягане, която „заключва“ топъл въздух в ниските слоеве на атмосферата. В резултат температурите се повишават значително над климатичните норми.

Какво означава това за Европа?

Според предварителните прогнози:

Температурите в Централна и Южна Европа може да се повишат до нива, характерни за април.

Възможни са отклонения от +8 до +15°C над нормата на места.

Очаква се стабилно и сухо време в обширни райони.

Валежите ще бъдат ограничени, което може временно да намали риска от наводнения в някои региони.

Контраст в периферията на блока

Докато под антициклона ще доминира топло и спокойно време, по периферията на блокировката могат да се развиват активни циклони с валежи и по-силен вятър – особено над части от Атлантика и Северна Европа.

Дали това е начало на ранна пролет?

Подобни блокировки през февруари често носят краткотраен „вкус на пролет“, но не означават край на зимата. Атмосферната циркулация може бързо да се пренареди през март.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com