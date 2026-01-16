Георги Рачев отсече. Нови ледени дни

Идват нови ледени дни. Прогнозата даде топ климатологът проф. Георги Рачев в редовната си рубрика по бТВ.

От днес студът ще стига и по на юг. С антициклона Кристиян ще нахлуе хладен студен въздух с арктичен произход - жестоко студено ще е в Украйна и Румъния. У нас няма обаче да донесе съществени валежи - ще има снежна покривка от сантиметър - два. Според мен застудяването ще продължи и след сряда, каза Рачев.

Неделя и понеделник ще са ледени дни. Дори в Пловдив нищо чудно да се отбележи толкова студено време, че максималната температура да не мине нула градуса. В Русе се очаква минималните температури да са около минус 10, а максималните минус 5.

Затоплянето, което се очаква след сряда, ще е минимално, посочи още проф. Рачев. В планините ще е студено и с вятър.

Климатологът напомни, че 2025 г. не е била най-топлата година - по-топли са били 2024 и 2023 г. Има обаче нещо любопитно, което много рядко се случва: в сряда наблюдавахме почти 100 градуса разлика. Докато в пустинята на Австралия беше отчетена температура от 45 градуса на сянка, в дълбокия Сибир градусите стигнаха минус 54. Рядко в рамките на 1 ден се наблюдава подобна разлика на планетата, коментира проф. Георги Рачев.

