Филип Димитров: Иран и Венецуела бяха петно върху света!

„В продължение на много години Иран и Венецуела бяха петно върху света. Те противоречаха на всичко, което смятаме за нормално. Изнасяха проблеми и навън.“ С тези думи бившият премиер от прехода Филип Димитров коментира в предаването „На Фокус“ по Нова телевизия развитието на международната обстановка и действията срещу двата режима.

По думите му и в двете държави се е утвърдил модел, който системно е генерирал нестабилност. „Тези страни непрекъснато изнасяха тероризъм и насилие. Режимът в Иран искаше да унищожи съседни държави. Голяма част от съседите показват, че им е дошло до гуша от Иран“, заяви Димитров. Според него от години се наблюдава безсилие на другите способи за въздействие, а резултатите от преговорите са били „фалшиво отчитани“. „С подобни режими явно не се получава“, подчерта той.

Бившият премиер, който от години живее и преподава в САЩ и е посещавал Венецуела, бе особено критичен и към управлението в Каракас. „Във Венецуела се потопихме в отвратителен режим. И за двете страни беше крайно време да се стигне до някакво решение. Какво ще стане оттук нататък не знаем“, каза Димитров.

Относно сигурността на България той заяви, че страната ни не е под непосредствена заплаха, но направи паралел с атентата в Сарафово. „България не е под някаква непосредствена заплаха, но така бяхме и когато хората от Иран взривиха автобуса в Сарафово. Въпреки това, сега не очаквам допълнителни усложнения“, коментира той.

Димитров засегна и вътрешнополитическата тема, като без да назовава конкретни имена, разкритикува „самозвани праведници“, които според него подвеждат обществото. „Тези самозвани праведници сега подвеждат хората. Тези, които разказват, че България е най-ужасната и корумпирана страна. Естествено е, че и тук има корупция, но така е навсякъде“, посочи бившият премиер.

Той припомни най-голямата битка в началото на прехода. „Най-голямата битка по мое време беше България да се покаже на картата на Западния свят. Полша, Унгария и Чехия някак се присъединиха към него. Ние изглеждахме като най-близкия сателит на Съветския съюз, но мисля, че успяхме“, заяви Филип Димитров.

