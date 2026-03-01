Синът на последния шах обяви: Поемам прехода в Иран

Реза Пахлави, синът на последния ирански шах със същото име, свален при Ислямската революция през 1979 г., заяви, че поема ръководството на прехода към ново управление в Иран. В интервю за Фокс нюз той обяви, че разполага със сериозна вътрешна подкрепа.

„Сега е време за много силен и стабилен преход. Аз водя този преход. Имам подкрепата на милиони иранци. Имам хора вътре в страната, които се присъединяват… военните ще застанат на наша страна. Имаме план за действие и план за преход“, заяви Пахлави.

По думите му крайната цел е демократичен изход от кризата, при който иранският народ сам ще избере бъдещото си управление и политическа система. „Този процес трябва да доведе до демократичен резултат, така че иранците да решат каква държава искат“, посочи той.

На въпрос колко дълго би продължило неговото преходно лидерство, Пахлави отговори, че реалистично периодът от началото до провеждането на окончателен референдум може да отнеме до няколко години, но не повече от това. „Критични са първите 100 дни“, подчерта той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com