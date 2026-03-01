Американци потопиха ирански боен кораб, Техеран стреля по самолетоносач

Съединените щати обявиха, че са потопили иранска корвета от клас „Джамаран“ в Оманския залив, докато Техеран твърди, че е изстрелял балистични ракети по американския самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“. Ескалацията бележи нова фаза на директен сблъсък в стратегическия морски коридор край Иран.

Централното командване на САЩ, което ръководи операциите срещу Иран, съобщи, че военноморските сили са поразили корветата на пристан в Чах Бахар. В публикация в социалната мрежа X командването цитира думите на президента Доналд Тръмп от събота, призовавайки иранските военни, Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и полицията „да сложат оръжие“ и да „напуснат кораба“.

Малко по-късно Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви чрез държавните медии, че е изстрелял четири балистични ракети по „Ейбрахам Линкълн“. Самолетоносачът е един от двата, разположени в региона през последните седмици, и единственият, който се намира сравнително близо до иранските брегове. Няма официална информация за нанесени щети.

Напрежението в района се пренася и върху търговското корабоплаване. По-рано британската служба „Морски търговски операции на Обединеното кралство“ съобщи за плавателен съд, ударен от неизвестен снаряд край бреговете на Оман. Впоследствие морски източници уточниха, че става дума за танкера за суров петрол „МКД Вайом“ под флага на Маршаловите острови, който е бил поразен на около 44,4 морски мили северозападно от Маскат, докато е плавал с товар.

Данните съвпадат с първоначалната информация на британската служба, което предполага, че става дума за един и същ инцидент.

Паралелно с това „Морски търговски операции на Обединеното кралство“ съобщи и за втори случай – плавателен съд е бил ударен от неизвестен снаряд на 17 морски мили северозападно от Мина Сакр в емирството Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства. Ударът е предизвикал пожар, който впоследствие е бил овладян, а корабът е заявил намерение да продължи плаването си.

