Тръмп: Операцията срещу Иран върви по-бързо от планираното

Американската операция срещу Иран се развива „по-бързо от планираното“. Това заяви президентът Доналд Тръмп в телефонен разговор с CNBC, подчертавайки, че действията на САЩ напредват с ускорени темпове.

„Това е много насилствен режим, един от най-насилствените режими в историята“, каза Тръмп по адрес на властите в Техеран. „Ние вършим нашата работа не само за нас, но и за света. И всичко върви пред графика“, категоричен бе той.

Президентът допълни, че развитието на ситуацията е „много позитивно“. „Нещата се развиват по много положителен начин в момента, много положителен начин“, заяви държавният глава.

Тръмп е останал в своето имение Мар-а-Лаго във Флорида, откъдето наблюдава в реално време събитията в Близкия изток. Изявлението му идва на фона на продължаващите удари и растящото напрежение в региона.

