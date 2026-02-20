Студен душ за Вашингтон! Ръст от едва 1,4% в края на 2025 г.

Реалният брутен вътрешен продукт на САЩ е нараснал с годишен темп от 1,4% през четвъртото тримесечие на 2025 г., показват официалните данни на Службата за икономически анализи. Резултатът е значително под прогнозата на икономистите, анкетирани от Dow Jones, които очакваха ръст от 2,5% за периода октомври-декември, съобщи CNBC. Разликата от над един процентен пункт засилва опасенията, че икономиката навлиза в по-осезаема фаза на охлаждане.

Забавянето идва след частичното затваряне на федералното правителство, продължило 43 дни от 1 октомври, както и на фона на по-слаби правителствени и потребителски разходи. Потребителските разходи са се увеличили с 2,2% през четвъртото тримесечие при ръст от 3,5% през предходното тримесечие. За сравнение, през третото тримесечие икономиката на САЩ е нараснала с 4,4%.

За цялата 2025 г. американската икономика е отбелязала растеж от 2,2% при 2,8% през 2024 г., което показва ясно забавяне на годишна база. Създадените работни места през миналата година са били под 200 000 - най-ниското равнище от началото на пандемията през 2020 г. Данните подсказват, че пазарът на труда постепенно губи част от инерцията си.

Тръмп: „ПО-НИСКИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ“

Президентът Доналд Тръмп реагира малко преди публикуването на данните в социалната мрежа Truth Social, като заяви, че затварянето на правителството „струва на САЩ най-малко два пункта от БВП“.

Той отново отправи критики към председателя на Управлението за федералния резерв Джером Пауъл с призив за понижаване на основните лихвени проценти, като написа: "ПО-НИСКИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ. Два по-късно (Two late - игра на думи със еднаквото звучене на думите Two - две и Too - твърде, искайки да подчертае, че основните лихвени проценти в САЩ трябва да се понижат поне с 2 процентни пункта - бел. ред.). Пауъл е НАЙ-ЛОШИЯТ!!!"

Инфлацията не отстъпва - PCE над очакванията

В същото време инфлацията остава устойчива. Основният индекс на цените на личните потребителски разходи (core PCE), който изключва храните и енергията и е най-внимателно следеният показател от УФР, се е повишил с 3% на годишна база през декември. Общият PCE индекс се е ускорил до 2,9%, или с 0,1 процентни пункта повече от очакваното. И двата показателя са нараснали с 0,4% на месечна база през декември при прогнози за 0,3%.

Комбинацията от по-слаб растеж и устойчива инфлация поставя Федералния резерв в трудна позиция - между натиска за стимулиране на икономиката и риска от нов инфлационен натиск.

