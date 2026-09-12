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Европа мина на една скорост

Европа мина на една скорост

Днес е Денят на Европа. На 9 май се отбелязва годишнината от историческия ден, в който френският външен министър Робер Шуман споделя идеята си за нова...

09 май | 8:05
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