Мицкоски си го изпроси. Валят подигравки към Северна Македония
Премиерът превърна икономическата статистика в спор с опозицията и определи новите числа като „лоша новина“ за политическите си противници
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Премиерът превърна икономическата статистика в спор с опозицията и определи новите числа като „лоша новина“ за политическите си противници
Затварянето на правителството, по-слабото потребление и инфлацията засилват натиска върху Фед
НСИ отчита годишен ръст от 3,1% за второто тримесечие, подкрепен от силно крайно потребление и положително външнотърговско салдо
Новата прогноза на Световната банка
Бумът е сектора на недвижимите имоти в България - далеч по-умерен, в сравнение с други държави от ЕС
За четвърта година банките повишават резултатите, намаляват лошите кредити
България влезе в топ 5 на страните от ЕС по икономически ръст. През второто тримесечие на годината брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3% н...
Днес е Денят на Европа. На 9 май се отбелязва годишнината от историческия ден, в който френският външен министър Робер Шуман споделя идеята си за нова...
Икономиката на страната постигна рекорден ръст от 3% през 2015 г. Това е най-големият ръст на БВП за последните седем години след световната финансова...
БНБ прогнозира забавяне на икономическия ръст до 2,1% през 2016 г. след ръст на БВП през миналата година от 2,9%. Същата прогноза за ръст на икономика...
Постигането на ръст от 4,5% зависи от геополитическите фактори. Това заяви пред журналисти министърът на икономиката Божидар Лукарски, по повод какви...
Пловдив. Ръст на икономическия растеж от 2,1% до края на годината прогнозира финансовият министър Петър Чобанов. Основание за ревизиране на прогнозата...
София. През второто тримесечие Брутният вътрешен продукт на страната нараства с 0.2% спрямо същото тримесечие на предходната година и намалява с 0.1%...