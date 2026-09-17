След Канада: Още две държави поискаха в ЕС

Австралия и Нова Зеландия могат да последват Канада по пътя към нов тип обвързване с Европейския съюз – „асоциирано членство“. Това заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола в интервю за предаването „Europe Today“, предава NOVA.

По думите ѝ подобен модел би предложил трета възможност наред с пълноправното членство и статута на страна кандидат. Разговорите обаче все още са в начален етап и конкретните параметри предстои да бъдат обсъдени.

Мецола посочи, че ЕС има интерес да задълбочи отношенията си с държави, с които споделя сходни възгледи и приоритети. Според нея интересът към по-тясно сътрудничество с блока може да обхване и други партньори. „В такива времена на несигурност е важно да имаш приятели“, подчерта председателят на Европейския парламент.

Сред възможните направления тя открои разширяването на търговските връзки, достъпа до критични суровини и сближаването на регулациите. Като пример посочи правилата за социалните мрежи и защитата на непълнолетните онлайн.

Съществуващите икономически отношения с Австралия и Нова Зеландия могат да послужат като основа за следващи стъпки към по-близко партньорство.

Предложението за „асоциирано членство“ на Канада беше представено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 16 септември в годишната ѝ реч за състоянието на ЕС.

Отава и Брюксел вече имат всеобхватно търговско споразумение, подписано през 2016 г. Сега канадският премиер Марк Карни проучва възможностите за допълнително сближаване на фона на търговското напрежение със САЩ – най-големия търговски партньор на страната.

Високите мита и натискът от администрацията на Доналд Тръмп подтикват Канада да преосмисли международните си отношения. Карни открито настоява за по-тясно взаимодействие между т.нар. „средни сили“.

Идеята за новия статут на Канада предизвика реакция от американския президент. Тръмп заяви, че би обмислил допълнителни мита върху Европейския съюз, ако предложението се превърне във „враждебна“ стъпка.

Вашингтон и Брюксел вече имат търговско споразумение, което предвижда 15% мито за стоките от ЕС.

Мецола омаловажи заплахата и подчерта, че отношенията на съюза с Канада и със САЩ се разглеждат поотделно. По думите ѝ европейската политика цели сътрудничество, основано на правила, и не е насочена срещу друга държава. Тя припомни и търговската договореност със САЩ, постигната миналото лято и ратифицирана тази година.

Европейската комисия също отхвърли внушенията, че сближаването с Канада има враждебна цел. „Предложеното укрепване на партньорството ни не е насочено срещу никого, а е в името на общата ни сила“, заяви говорител на институцията.

Очаква се Марк Карни да говори пред Европейския парламент на 17 септември в 12:30 ч. българско време.