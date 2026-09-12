Ердоган вдигна тона към враговете на Турция: Не си правете погрешни сметки!
Анкара заяви готовност да защитава интересите си и извън своите граници, докато укрепва връзките с Русия, Азия и новите центрове на сила
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Анкара заяви готовност да защитава интересите си и извън своите граници, докато укрепва връзките с Русия, Азия и новите центрове на сила
Турският лидер коментира важни за страната му теми
Вотът в Страсбург днес трябва да покаже дали правилата важат за всички, или могат да бъдат изтрити по поръчка на Скопие
Докладът отчита застой в реформите, а вписването на българите в конституцията остава ключовото условие за отваряне на преговорните глави
Междуправителствените конференции в Люксембург започват след сваленото унгарско вето върху преговорите с Киев
България официално стана част от финансовата защитна мрежа на еврозоната след депозирането на ратификационния документ
Първият преговорен клъстер може да бъде задействан още на 15 юни в Люксембург
Велислава Петрова и Матиас Корман потвърдиха в Париж, че страната остава в добра позиция да приключи техническата фаза за ОИСР тази година
Най-добрите частни клубове само за членове в Лондон
Румен Христов: Страната може да е едновременно близък партньор на САЩ и ЕС
ОИСР носи престиж, но срокът изглежда все по-нереалистичен
Сърбия в настоящото си състояние не може да стане член на ЕС
Нашата мисия остава същата – поддържане на ценовата и финансовата стабилност, каза Димитър Радев
Ще бъде официално публикуван след 14 ч. утре
Народното събрание следи с особено внимание съдебните процеси срещу открито отстояващите своята българска идентичност граждани
ЕС скоро ще одобри кандидатурата на България
Унгария трябва да бъде лишена от правото си на глас в ЕС, твърдят министри
Разбира се, има спекулации, че от това печели и Русия, посочи бившият министър
Икономистите очакват положителен отговор в доклада от началото на юни
Те обаче смятат, че от 1 януари 2026 г. България ще е новият член на еврозоната