Ердоган обяви голяма новина за Турция и ЕС

Членството в ЕС вече не е сред водещите приоритети на Турция, въпреки че тя все още не се е отказала напълно от тази цел, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в интервю за "Ал Джазира", цитирано от турската телевизия Т24.

„Членството в ЕС вече не е приоритет за нас“, заяви Ердоган по време на интервюто, като подчерта, че според него дългото изчакване на Турция за членство в Съюза ще има последици за самия него.

„Все още обмисляме присъединяването си към ЕС. Ако ни приемат – чудесно, ако не ни приемат – отново чудесно", допълни още Ердоган, като подчерта, че според него ЕС ще загуби от проточването на процеса на присъединяване на Турция към Съюза, а не самата тя.

В същото време Ердоган посочи, че темите, върху които Анкара е фокусирана в момента, са отварянето на Ормузкия проток, стабилизирането на Сирия и оказването на подкрепа за Ливан и ивицата Газа, пише БТА.

Коментирайки наскоро сключения отбранителен пакт между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, Ердоган заяви, че в близкото бъдеще към съглашението може да се присъедини и Египет.

По време на интервюто Ердоган също така обяви, че страната му държи президентът на САЩ Доналд Тръмп да изпълни обещанието си, дадено на Турция по програмата за продажба на самолетите от пето поколение F-35.