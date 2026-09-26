Турция с рекорден износ, Ердоган обяви целта

Турция е 16-ата по големина икономика в света и шестата в Европа, а износът на страната е достигнал 273,2 млрд. долара през 2025 г. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на 21-вото издание на MÜSİAD EXPO – Международен търговски панаир, и 29-ия Международен бизнес форум в Истанбул.

Пред представители на бизнеса от Турция и различни държави Ердоган подчерта ролята на MÜSİAD за развитието на международните търговски отношения. По думите му организацията представлява повече от 14 000 членове и 60 000 предприятия в Турция и чужбина, в които са заети около 3 милиона души. MÜSİAD развива дейност чрез 184 клона и представителства в 84 държави.

„MÜSİAD EXPO надхвърля рамките на традиционния панаир и се превръща в платформа за международна търговия, инвестиции и бизнес дипломация“, заяви Ердоган.

Той поздрави организаторите за успешното 21-во издание на изложението и отбеляза, че интересът към него тази година е бил изключително висок. Според турския президент форумът създава възможности за турските компании да достигат до нови пазари и да изграждат международни партньорства.

Изкуственият интелект променя бизнеса

Сред основните теми в речта на Ердоган беше трансформацията на икономиката под влиянието на изкуствения интелект.

„Развиващите се с всеки изминал ден модели на изкуствен интелект и роботизираните технологии пряко влияят върху процесите на производство и потребление“, заяви той.

По думите му бизнесът трябва да използва възможностите на новите технологии, но едновременно с това да запази човешкия фактор, професионалната етика и обществените ценности.

Именно на тази тема беше посветен и 29-ият Международен бизнес форум – „Трансформацията на човека и света на бизнеса в ерата на изкуствения интелект“.

Ръст на турската икономика

Ердоган представи и актуални икономически показатели на страната. По думите му турската икономика е нараснала с 3,7% през 2025 г., а през първото и второто тримесечие на 2026 г. е регистрирала съответно ръст от 2,6% и 2,3%.

Така Турция е отбелязала непрекъснат икономически растеж в продължение на 24 тримесечия, посочи президентът.

Доходът на глава от населението е нараснал от 3616 долара през 2002 г. до 18 103 долара през 2025 г., докато размерът на турската икономика по текущи цени е достигнал 1,602 трилиона долара.

Особен акцент Ердоган постави върху износа.

През 2002 г. турският износ е бил около 36 млрд. долара, докато през 2025 г. е достигнал 273,2 млрд. долара. Само през август тази година износът е нараснал с 8,1% на годишна база до 23,5 млрд. долара.

За периода януари–август 2026 г. износът е достигнал 185 млрд. долара, което е увеличение от 4% спрямо същия период на предходната година.

Годишният стоков износ вече е надхвърлил 280 млрд. долара, а износът на услуги се очаква да достигне около 125 млрд. долара. Според прогнозата на Ердоган общият годишен износ на стоки и услуги може да достигне 405 млрд. долара.

Повече компании излизат на световните пазари

Турският президент подчерта и ръста на броя на компаниите износители.

Докато през 2002 г. техният брой е бил около 33 000, през 2025 г. той вече достига 168 000.

Износът на отбранителната и авиационната индустрия също отбелязва сериозен ръст. За периода януари–август 2026 г. той се е увеличил с 16,2% на годишна база и е достигнал 6,3 млрд. долара.

Ердоган съобщи още, че внесеният капитал на Türk Eximbank е увеличен до 100 млрд. турски лири. Към края на 2025 г. банката е осигурила общо 54,2 млрд. долара подкрепа за турския износ чрез кредити, застраховане и гаранции.

Само до края на август 2026 г. подкрепата за износителите е достигнала близо 44 млрд. долара.

70 млрд. долара турски инвестиции зад граница

По думите на Ердоган Турция е постигнала напредък и в привличането на преки чуждестранни инвестиции. Само през миналата година страната е реализирала нетен приток от 3,3 млрд. долара.

В същото време турските инвестиции в чужбина са достигнали 70 млрд. долара към края на 2025 г.

„С новата Средносрочна програма ще продължим решително по пътя към целите си за устойчив и балансиран растеж“, заяви турският президент.

Ердоган: Глобалната система е в задънена улица

В речта си Ердоган засегна и международната обстановка, като заяви, че глобалната система е изправена пред проблеми по отношение на легитимността, представителството и справедливостта.

Той определи региона около Турция като зона, в която се наслагват множество кризи – от търговията и енергийните доставки до продоволствената сигурност и икономическите санкции.

По темата за войните и международното право турският президент заяви, че „мястото на военнопрестъпниците не е трибуната на ООН“, а съдебните зали, където те трябва да отговарят за действията си.

Ердоган подчерта, че Турция ще продължи да защитава позицията си по международните конфликти и да подкрепя палестинците.

В края на речта си той пожела успех на 21-вото издание на MÜSİAD EXPO и 29-ия Международен бизнес форум и благодари на участниците и организаторите.