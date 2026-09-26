Ето с какво поглезиха небцетата си Тръмп и Си Цзинпин на вечерята в Белия дом

Специално тристепенно меню посрещна китайския лидер Си Цзинпин на официалната държавна вечеря, дадена от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп в Източната зала на Белия дом.

Кулинарната концепция бе изградена около пресни американски продукти, съчетани с китайски вкусове и техники и класически френски елементи. Около официалната трапеза се събраха високопоставени държавници и някои от най-известните представители на американския технологичен бизнес, съобщава Dir.bg.

Особено внимание на подготовката отдели Мелания Тръмп, която участва в избора на менюто, официалния порцелан от времето на президента Роналд Рейгън и цветната украса.

Тост с препратка към историческата визита на Никсън

Вечерта започна с американско пенливо вино Schramsberg Blanc de Noirs. Изборът му носеше историческа препратка към прочутия „Тост за мир“ на президента Ричард Никсън и китайския премиер Джоу Енлай по време на посещението на Никсън в Пекин през 1972 г.

По време на тоста Тръмп говори за отношенията между САЩ и Китай и необходимостта те да допринасят за сигурността и икономическия просперитет. Си Цзинпин на свой ред засегна стремежа на двете държави към национално развитие и възраждане.

Тиквено велуте за начало

Първото ястие беше копринено велуте от жълта тиква, комбинирано с фрикасе от диви горски гъби, сотирани с пресни подправки.

Към него готвачите добавиха хрупкава панчета за лек опушен вкус, а финалният щрих бяха капки ароматно масло от зелен лук.

Лаврак със сусам за основно

Основното ястие постави в центъра пресен лаврак с коричка от препечен сусам. Приготвянето позволява рибата да запази сочността си, докато отвън получава хрупкава и ароматна коричка.

Лавракът беше поднесен със задушен бейби бок чой и карамелизиран печен патладжан от градините на президентската резиденция.

Чинията беше завършена с френски зелен билков сос, който добавя свежест и лека киселинност към рибата и зеленчуците.

Десерт с мед от Белия дом

Финалът на вечерята беше поверен на десерт с ванилов крем и сърцевина от конфитюр от кисели вишни, поставен върху богат орехов франджипан.

Към него беше сервиран занаятчийски сладолед с мед, добит от кошер на Южната морава на Белия дом.

Червено в чест на Китай

Официалната зала също следваше внимателно избрана концепция. Масите бяха покрити с червени ленени покривки и украсени с далии, а големи вази с червени цветя допълваха декора. Червеното има особено значение в китайската култура и традиционно се свързва с щастие и благополучие.

Менюто се различаваше чувствително от храната, поднесена при посещението на Доналд Тръмп в Пекин през март. Тогава китайските домакини бяха заложили на далеч по-богато месно меню – хрупкави телешки ребра, печена патица, омар в доматена супа, бавно приготвена сьомга със сос от горчица и традиционни хлебчета със свинско месо. За десерт беше сервирано тирамису.

Технологичните гиганти на една маса

Сред гостите на държавната вечеря бяха едни от най-разпознаваемите имена в световния бизнес – Джеф Безос, Илон Мъск, Тим Кук, Дженсън Хуанг, Сам Алтман, Сундар Пичай, Майкъл Дел и Джейн Фрейзър.

Музикалната програма беше поверена на тенора Кристофър Макио заедно с духови оркестри от Сухопътните войски и Корпуса на морската пехота на САЩ.