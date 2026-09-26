Мощна буря връхлита Ню Йорк: Отмениха концерти на Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц

Силна буря с проливни дъждове и мощни пориви на вятъра се очаква да връхлети през уикенда Източното крайбрежие на САЩ – от щата Мейн до Вашингтон. Прогнозите са за наводнения, опасни течения и сериозни проблеми с транспорта.

Лошото време вече доведе до отмяната на големи събития. Концерти в Ню Йорк и Масачузетс, на които пред десетки хиляди зрители трябваше да излязат Ед Шийран, Алиша Кийс и Лени Кравиц, няма да се състоят.

Губернаторите на Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение в районите, за които се очаква да понесат най-тежкия удар от бурята. Сред тях е и Ню Йорк.

„Отнесете се сериозно към тази буря“, предупреди губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл.

Националната метеорологична служба прогнозира, че на места скоростта на вятъра може да достигне 88,5 км/ч.

Опасност от наводнения и прекъсвания на тока

Властите в Ню Йорк предупредиха за риск от наводняване на мазета, прекъсвания на електрозахранването и сериозни транспортни затруднения.

Бурята може да засегне и въздушния трафик. Федералната авиационна администрация съобщи, че силните ветрове могат да нарушат полетите на трите големи летища в района на Ню Йорк.

„Американ Еърлайнс“, „ДжетБлу“ и „Юнайтед Еърлайнс“ призоваха пътниците да обмислят отлагане на пътуванията си в североизточната част на САЩ през уикенда.

Американската пътническа железопътна компания „Амтрак“ също предупреди за възможни нарушения в движението на влаковете.

Заради очакваното опасно време са отменени фестивали на открито, концерти и спортни събития.