Напрежение в Гърция. Двама в неизвестност след ужаса в Атина

Според последната информация на гръцките власти около експлозията в централния атински исторически квартал „Плака“ тази сутрин, има данни, че други двама души са в неизвестност. На място пристигнаха екипи със спасителни кучета, които да търсят под отломките.

Взривът е откъснал фасадата на сградата и е нанесъл щети на прозорци на съседни сгради и автомобили в района. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията. Районът е отцепен, а екипи работят на терен за обезопасяването му и отстраняване на последиците от инцидента. Газоподаването и електрозахранването в района са били прекъснати превантивно. На място са пристигнали и екипи на компанията, която управлява газоразпределителната мрежа. Обследват се и съседните сгради за нанесени щети.

Районът около мястото на инцидента е един от най-оживените туристически места в центъра на гръцката столица, с множество обществени и исторически сгради, хотели, ресторанти и магазини.

ЕРТ посочва, че според първоначалните данни се разглежда версия за изтичане на газ. Очевидци, също цитирани от ЕРТ, разказват, че след силния взрив са видели дим и части от сградата да се срутват, а в района се е усещала силна миризма, напомняща на газ.

Заместник-кметът на Атина по въпросите на строителството Парис Харлаутис също заяви пред гръцки медии, че първоначалните индикации насочват към възможна неизправност или изтичане на газ през нощта, предаде БТА.

Случаят е втори значим инцидент със срутване на жилищна сграда в Атина през последните месеци. През юни четириетажна жилищна сграда се срути в югозападния квартал „Петралона“ по време на строителни дейности в съседен имот. Първоначално беше съобщено за жена в неизвестност, но впоследствие близките ѝ установиха контакт с нея и се оказа, че тя не е била в сградата по време на инцидента. Нямаше пострадали.

Срутването в „Петралона“ впоследствие предизвика и обществен дебат в Гърция за мерките за безопасност при строителни и изкопни работи.