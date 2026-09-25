Експлозия в центъра на Атина! Има пострадали

Силна експлозия разтърси центъра на Атина тази сутрин малко след 7:30 часа. Взривът е станал в посещавания от туристи квартал „Плака“, срещу колоните на Олимпийския храм на Зевс.

В резултат част от стара сграда се е срутила, предаде бТВ.

На мястото са изпратени екипи на пожарната и полицията. Районът е отцепен, а спасителните екипи проверяват сградата и отломките за хора. Оценява се и опасността за съседните постройки.

По първоначални данни има един леко пострадал човек, а според медиите се проверява и сигнал за блокирани в сградата.

Причината за експлозията все още се изяснява. Сред разглежданите версии е изтичане на газ, но към момента няма окончателно заключение за причината.

Разследването продължава. Властите проверяват сградата и района около нея.