Поредна трагедия с българин в Гърция

73-годишен българин се е удавил на плаж в Гърция. Инцидентът е станал в събота сутринта край Кавала, пише БГНЕС.

Централната пристанищна администрация на Кавала, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебната служба на Кавала.

През последните месеци няколко тежки инцидента с български граждани по плажовете на Гърция завършиха фатално. На 6 септември друг наш сънародник загуби живота си на плаж „Потамос” в Епаноми, област Солун.

55-годишният български гражданин излязъл от морето в ранния следобед, след което внезапно изгубил съзнание. На място му е била оказана първа помощ от медицински лица и спасители, но той е починал на път за болницата.

В края на август морето отне живота и на 58-годишен българин. Той се удави в Бяло море на плажа Ерасмио край Ксанти.

Около обяд мъжът бе изваден от водата в безсъзнание, а разследването по изясняване на обстоятелствата бе възложено на пристанищната администрация в Порто Лагос с разпоредена аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия.

На 26 юли в района на Александруполис гръцките медии съобщиха за двама удавени българи в рамките на едно денонощие. Тогава на градския плаж бе открит бездиханен друг 73-годишен наш сънародник, а часове по-късно морето в същия район изхвърли тялото и на втори български гражданин.

Във връзка с черната статистика гръцките спасителни служби и здравни организации редовно напомнят на по-възрастните туристи да избягват влизането в морето при силно вълнение, здравословен дискомфорт или непосредствено след хранене.