Българин почина на вълшебен плаж в Гърция

Безгрижната почивка край бреговете на Гърция се превърна в кошмар за наши сънародници. 55-годишен българин почина внезапно, покосен секунди след като излязъл от водата на един от най-популярните плажове в района на Солун – „Потамос“ в курортното селище Епаноми.

Драмата край брега

Драмата се разиграла в съботния следобед пред погледите на десетки курортисти. Мъжът се радвал на слънцето и морето, но точно когато стъпил обратно на топлия пясък, рязко му прилошало, изгубил съзнание и се свлякъл бездиханен.

Екип на гръцката спешна помощ пристигнал веднага и започнал реанимационни действия. Мъжът е транспортиран по спешност с линейка до болнично заведение в Солун, но лекарите само констатирали фаталния край.

Започва разследване на инцидента

Гръцката брегова охрана и Първи пристанищен отдел на Централната пристанищна администрация в Солун поеха случая и започнаха официално разследване за изясняване на обстоятелствата около внезапната смърт. Разпоредена е съдебномедицинска експертиза, като аутопсията в Съдебномедицинската служба трябва да покаже дали става въпрос за масивен инфаркт, рязка реакция на организма от температурна разлика или друга причина.

Ивицата „Потамос“ в Епаноми е дълга над 7 километра и се слави като едно от най-красивите и предпочитани места за отдих в близост до Солун. Просторният бряг и кристалната вода редовно привличат стотици български летовници за уикенда, които обаче този път станаха свидетели на печалната развръзка.