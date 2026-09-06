Нов обрат. ЛиЛана дължи десетки хиляди за ДДС

Фирмата на певицата ЛиЛана е осъдена за неплатени десетки хиляди левове данък печалба и ДДС. Данъците са свързани с договори между дружеството и английската „Телерайз лимитед“, която според прокуратурата е участвала в схеми около европейски проекти.

„Телерайз лимитед“ е била използвана като доставчик на софтуер по проекти, спечелени от фирми на ЛиЛана, съдружника ѝ Мартин Димитров и брат ѝ Александър Деянов. При последващи проверки са установени сериозни нередности, а получените средства по проектите е трябвало да бъдат възстановени.

Междувременно ЛиЛана и Мартин Димитров успяха да осъдят България в Европейския съд по правата на човека. Миналата седмица правителството гласува да им бъдат платени 13 500 евро обезщетение.

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Жалбата е свързана с оплаквания на Деянова и Димитров за нарушаване на презумпцията за невиновност и липса на ефективно средство за защита.