Тревога: Прахови частици от ТЕЦ "Бобов дол". Искат постоянно замерване

Постоянно замерване на чистотата на въздуха в района на ТЕЦ "Бобов дол" искат от сдружението "За Разметаница". След като в петък по обяд възниква пожар в близкия фотоволтаик, който е на около 1300 декара площ и със сигурност има горели панели и оборудване, от сдружението са изпратили сигнал до министерствата на здравеопазването и на околната среда с искане да бъде поставена в района подвижна измервателна станция, която да регистрира стойностите на селен диоксид и фини прахови частици. Отговор до момента не е получен.

Туристи, които се качили се на първенеца на Конявската планина в съботния ден - на 1480 м надморска височина, коментираха за БНР, че над Разметаница и района на централата се виждала сива пелена като смок, която постепенно през деня се разнесла.

Даниела Тонева от сдружението "За Разметаница": "Всъщност става дума за така наречената инверсия. Според мен има връзка и с пожара на фотоволтаика, тъй като се е вдигнал температурата и всичко се е наслоило отдолу. Всички си има връзка. Вече имаме не един, а два източника".

Тонева припомня, че преди седмици пожар възникна на претоварена станция в местността Елез дере край Дупница. Дни наред се виждало одимяване, усещал се мирис. Сигнализирали до РИОСВ, но от там не пратили подвижна станция и не са правени замервания за вредни емисии и тогава.