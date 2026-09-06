Над 150 хиляди пътници са в капан, отмениха стотици полети

Над 150 000 пътници са блокирани, след като вулкан изригна в Индонезия, което доведе до спиране на полетите на шест летища в неделя.



Международното летище в Джакарта е сред затворените заради облаци от вулканична пепел, засегнати са над 460 полета. Правят се пренасочвания към други летища.



Анак Кракатау, който е приблизително по средата между Ява и Суматра в обширната островна верига на Индонезия, започна да изригва късно в петък, като доведе до непрекъсната сеизмична активност и фонтани от лава.



Вулканична пепел е открита на летището в Джакарта рано в неделя, съобщи министерството на транспорта, пише БНР.



Министерството на транспорта посочи три други летища на остров Ява - Кертаджати, Ахмад Яни и Джуанда - като алтернативи, "ако авиокомпаниите или операторите могат да отклонят полетите си", каза министър Дуди Пурвагандхи.



Властите потвърдиха, че няма предупреждение за цунами, свързано с активността на вулкана, който се намира в пролив между островите Ява и Суматра.



Индонезия се намира в Тихоокеанския "Огнен пръстен", където земетресенията и вулканичните изригвания са чести.