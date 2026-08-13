Отмениха полет до София заради Етна

Летището в Катания на италианския остров Сицилия остава затворено и днес заради продължаващата активност на вулкана Етна. Десетки полети са отменени, а нарушенията във въздушния трафик засягат хиляди пътници в един от най-натоварените периоди на летния туристически сезон.

Сред анулираните полети е и този от Катания до София. Самолетът трябваше да излети в 13:25 ч. местно време и да пристигне на летище „Васил Левски“ в 18:10 ч. българско време, информира NOVA.

Ограниченията за въздушното пространство над Катания са удължени поне до 19:00 ч. българско време. Първоначално се очакваше те да останат в сила до 13:00 ч.

Проблемите с полетите започнаха още в петък, когато новото изригване на Етна наложи ограничения, а през последните дни въздушното пространство над летището на моменти беше напълно затваряно.

Най-активният вулкан в Европа продължава да изхвърля значителни количества пепел и нажежени скални фрагменти. По данни на Италианския национален институт по геофизика и вулканология от два отвора, разположени на височина 2360 и 2750 метра, се спускат плътни потоци лава. Междувременно са се образували още два лавови потока.

Продължаващите ограничения създават сериозни затруднения за туристите на Сицилия. Част от засегнатите пътници търсят алтернативни маршрути през летището в Палермо, докато други се насочват към железопътния транспорт.

Катания е един от основните туристически и транспортни центрове на Сицилия, поради което продължителното прекъсване на полетите засяга значителен брой местни и чуждестранни пътници.