Нови правила за пътуващите! Големи промени с полетите

Европейският съюз подготвя промени, които целят да направят правилата за пътуване със самолет по-ясни както за пътниците, така и за авиокомпаниите.

Новата уредба може да доведе до едни от най-съществените промени в правата на пътниците през последните години. Макар правилата все още да очакват окончателно одобрение, вече е ясно кои са възможните основни промени и как те могат да се отразят на пътуващите в ЕС.

Според постигнатото споразумение между Съвета на ЕС и Европейския парламент пътниците ще продължат да имат право на компенсации между 250 и 600 евро, като размерът им ще зависи от продължителността на закъснението и дължината на маршрута.

При полети над 3500 километра обезщетението ще достига 600 евро при закъснение над четири часа или при анулиране на полета. Целта е правилата да станат по-ясни както за пътниците, така и за авиокомпаниите.

Друга важна промяна е свързана с багажа - тема, която от години предизвиква спорове между авиокомпании и потребители.

Предвижда се превозвачите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфар с колелца. За много пътници това би означавало край на част от допълнителните такси, които нискотарифните компании налагат за кабинен багаж.

В същото време експерти предупреждават, че промяната може да доведе до по-високи начални цени на билетите, тъй като разходите ще бъдат включени в крайната цена. Пътниците обаче ще могат да се откажат от куфара и да получат намаление.

Новите правила предвиждат и допълнителна защита за определени групи пътници, пише БНР.

Авиокомпаниите няма да могат да начисляват такси за настаняване на родители или придружители до деца под 14-годишна възраст на съседни места. Подобна защита ще важи и за хората с увреждания и техните придружители.

Мярката цели да сложи край на практиката пътниците да плащат допълнително, за да седят до своите деца или да получат необходимата помощ по време на полета.

Според новите правила авиокомпаниите ще бъдат задължени да предоставят ясна информация как пътниците могат да подадат иск за компенсация.

Запазва се и възможността обезщетенията да бъдат търсени чрез посреднически компании, които поемат административната процедура срещу процент от изплатената сума.

Промени има и при така наречените извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не носят отговорност за закъснения или отменени полети.

За такива ще се считат събития извън контрола на превозвача, включително тежки метеорологични условия. В тези случаи пътниците ще имат право на възстановяване на стойността на билета, но не и на допълнително обезщетение.

В същото време европейските институции отхвърлиха идеята техническите неизправности автоматично да бъдат определяни като извънредни обстоятелства. Това означава, че авиокомпаниите няма да могат толкова лесно да избягват изплащането на компенсации при технически проблеми.

Споразумението все още трябва да получи окончателно одобрение от Европейския парламент. Гласуването се очаква през юли, а ако текстовете бъдат приети, новите правила ще започнат да се прилагат през втората половина на 2027 г.

Дотогава пътниците ще продължат да пътуват по действащите правила, но посоката е ясна - ЕС се опитва да даде повече права и по-голяма предвидимост на милионите хора, които всяка година използват въздушен транспорт.

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