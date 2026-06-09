Wizz Air отваря нови директни полети от София, Варна и Бургас

Wizz Air стартира три нови директни маршрута от България в началото на летния сезон - от София до Корфу и от Варна и Бургас до Будапеща. Полетите от София до гръцката перла и от Бургас до унгарската столица започнаха на 7 юни, а ден по-късно беше открита и линията Варна-Будапеща.

Новите връзки са част от лятното разписание на авиокомпанията у нас, което включва 70 маршрута до 20 държави. Билетите вече се продават през сайта и мобилното приложение на Wizz Air на цени от 29,99 евро.

Нови връзки към море и столица

С линията София-Корфу Wizz Air добавя директен достъп до една от най-популярните островни дестинации в Гърция. Корфу е част от Йонийските острови и привлича туристи с тюркоазени води, плажове, венецианска архитектура и Стар град, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Островът е известен и с Палеокастрица, двореца Ахилион, свързван с императрица Сиси, както и с църквата „Свети Спиридон“, носеща името на закрилника на Корфу. Така новият маршрут дава още една възможност за българските туристи, които търсят по-бърз достъп до гръцките острови през активния сезон.

Будапеща вече е по-близо до Варна и Бургас

С новите директни полети от Варна и Бургас до Будапеща авиокомпанията разширява възможностите за пътуване от Черноморието към Централна Европа. Унгарската столица, наричана „Перлата на Дунава“, остава сред най-популярните градски дестинации за кратки почивки.

Сред символите на Будапеща са Парламентът, Рибарският бастион и монументът „Обувките на Дунава“ на брега на реката. Новите линии дават възможност както за туристически пътувания от България, така и за по-лесен достъп на чужди гости към българското Черноморие.

Компанията обещава по-силно лято

„Щастливи сме официално да дадем началото на тези три нови летни маршрута от София, Варна и Бургас. Стартирането на полетите до Корфу и Будапеща отразява нашия дългосрочен ангажимент към българския пазар да предлагаме все по-вълнуващи, достъпни и разнообразни възможности за пътуване“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

По думите му компанията разчита на стабилно оперативно планиране и хеджиране на необходимото авиационно гориво, за да осигури по-спокойно пътуване през натоварените летни месеци. Той подчерта, че Wizz Air остава фокусирана върху надеждността на полетите и клиентското преживяване на борда.

Повече самолети и повече места от България

От началото на операциите си у нас Wizz Air е превозила повече от 34 млн. пътници от и до България. Над 25 млн. от тях са пътували от София, близо 6 млн. - от Варна, а почти 3 млн. - от Бургас.

Като част от разширяването си през лятото на 2026 г. авиокомпанията добавя осми самолет в базата си в София и трети самолет във Варна. През тази година Wizz Air ще предложи над 3,4 млн. места от София, което е увеличение с 43,4% спрямо 2025 г., 1,2 млн. места от Варна - ръст с 58%, и 266 хил. места от Бургас, с 33% повече на годишна база.

Фокус върху надеждността през сезона

На прага на активния летен сезон Wizz Air обявява, че е хеджирала 70% от необходимите количества авиационно гориво. Според компанията това трябва да подкрепи оперативната надеждност в динамична среда за авиационния сектор.

Авиокомпанията свързва разширяването на маршрутите и с трансформационния си план Customer First Compass, който поставя клиентите на първо място. С новите линии до Корфу и Будапеща Wizz Air затвърждава позицията си на най-голяма авиокомпания по пазарен дял в България и продължава да увеличава достъпните възможности за пътуване от София, Варна и Бургас.

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