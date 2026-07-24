Президентът Илияна Йотова обяви голямата новина. Ще се кандидатирам за президент, каза Йотова в студиото на "Панорама". Тя ще бъде издигната от инициативен комитет, а не от политическа сила.

За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, а на онова мнозинство на българските граждани, които всеки ден ме срещат в магазина и ми казват "Госпожо президент, не се отказвайте", обясни Йотова.

Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.

За американските самолети

България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близкия изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила, каза Йотова, коментирайки решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база "Безмер". Тя изрази съжаление за тези, на "които не им стигна мъжество и прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването".

"Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция."

За КСНС

По повод искането за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) държавният глава обясни:

"Много внимателно изчетох писмото на госпожа Надежда Йорданова. Запознах се с нейните аргументи, с нейните очаквания и както и с предложенията за КСНС, които направиха от политическа партия ГЕРБ. Аз съм диалогичен човек. Но в този момент ще свикам Консултативния съвет при две хипотези. Първата е, следим много внимателно, буквално ежечасно, дори малко преди да вляза в това студио, ситуацията в Близки изток. Ако в следващите дни се разширява конфликта, ако има непосредствена опасност за България, както и за целият този регион, ако този конфликт и новата му фаза продължат достатъчно дълго и България ще бъде, както много други страни, с тежки последствия, ако щете даже за цени, за горива, миграционни процеси, да, това си заслужава наистина един добре подготвен Консултативен съвет, в който да се съберат всички."

Илияна Йотова допълни, че преди евентуално свикване на КСНС би искала да проведе разговори с парламентарните сили.

"За мен Консултативният съвет е място за консенсус и място за хоризонт. А България много отдавна се нуждае от нова стратегия за сигурност. Дори тази, която имаме до този момент, тя вече е безкрайно остаряла. Толкова е динамично всичко около нас, толкова много силни са предизвикателствата. Два конфликта имаме – Близък изток и Украйна. България трябва да се позиционира изключително коректно, конкретно и което и да е правителство след това да се придържа към тази рамка, защото България трябва да бъде предвидима страна, както впрочем и по въпроса за самолетите."

За Коалицията на желаещите

Според нея Коалицията на желаещите трябва да се нарича точно така - по-скоро трябва да се нарича "Коалиция на желание". Липсва реализъм. Имаме тежка ситуацията в сърцето на Европа вече 4 години и никаква светлина в тунела как ще приключи този конфликт, каза още Йотова.

Хората се питат с основание и аз ги разбирам. Знаете ли откъде идва този шум - никой в България не е наясно с характера на тази коалиция, обърна внимание президентът. Ние нямаме официален документ, в който да влизаме в тази коалиция, нямаме решение на Министерски съвет, на Народното събрание. България се присъедини малко по-късно. В началото беше за подготовка за мирно споразумение. За съжаление, с времето претърпя сериозна трансформация и сега се говори за оръжия, за военни доставки за удължаването на този конфликт, обясни държавният глава.

Бюджет на лизинг заради Асен Василев

По отношение на бюджета Йотова заяви, че ще се запознае сериозно с претенциите на опозицията. „Ако днес сме в тази ситуация, това в голяма степен се дължи на г-н Асен Василев. Принудени сме да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който е в лева. Доста години работим с бюджет сякаш сме на лизинг. Сега дойде време да се плащат тези сметки и затова аз го наричам бюджет назаем.

Правителството беше на по-малко от месец, когато се оказа, че България е в свръхдефицит. Бих призовала за повече коректност. Този бюджет не може да бъде кой знае какъв бюджет, с претенции за реформи“, посочи тя.

Държавният глава е получила и петицията с искането да наложи вето на току-що приетия бюджет на държавата за 2026 година. По този повод Йотова заяви: "Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господина Асен Василев.

И не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някои по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. По-честия поне е вариант. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня на нашите зрители, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години, бих казала. С бюджета сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам бюджет на заем. Трябва правителството и парламентът да одобрят бюджета, който в крайна сметка дори е за по-малко от половин година. Бюджетът, в който изведнъж правителството беше може би на около, по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръх дефицит. Кажете ми, господин Василев, как може малко преди това да си в маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръх дефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти? Как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната. Затова аз бих призовала за повече коректност."

Лъжите за детската болница

„Съвършена лъжа е, че правителството е забравило за детска болница. За толкова години имаме 3 D презентация и проект на лист, който се обжалва.

Имам уверението на Радев, че един от най-големите приоритети на правителството следващата година ще бъде детската болница“, заяви тя.