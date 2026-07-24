Атидже Вели с остра реакция срещу Проданов: Нямате право!

Нямате право, г-н Проданов! Да обидиш жена в съвременна България е позор! Това написа във Фейсубк народният представител от ДПС Атидже Вели.

Заедно с Искра Михайлова, докато сме във Вашингтон-мястото, където е родена модерната демокрация, един случайно попаднал в българската политика, невъзпитан, склонен към сексизъм и арогантен представител на Прогресивна България, си позволява от трибуната на Народното събрание на Република България грубо и просташки да обиди колега, жена, дама, майка и уважаван член на българското общество, написа Вели. И продължи:

"Нямате право, г-н Проданов! Призоваваме всички жени, избрани за народни представители в 52-рото Народно събрание- игнорирайте Константин Проданов, обърнете гръб при всяко негово изказване, покажете, че да обидиш жена в съвременна България е позор!"

Повод за острата реакция на Атидже Вели е грозната случка от вчерашния парламентарен ден.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов (от „Прогресивна България“) обиди остро депутата от ГЕРБ и бивш министър Теменужка Петкова по време на дебата за Бюджет 2026 година.

В разгара на остри спорове за наследството в бюджета и фискалния дефицит, Проданов се обърна към Петкова от трибуната с думите: "Госпожо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец. Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка не означава, че ставате за фотомодел“.

След като залата реагира бурно срещу личната обида, Проданов веднага направи опит да се поправи и заяви, че думите му не са били лична атака, а неуместна фигура на речта:„Не говоря конкретно за вас, извинявайте, говоря по принцип.“ Той поясни пред народните представители, че е имал предвид фискалното състояние на държавата и фразата е била просто метафора.

Изказването му бе посрещнато с ръкопляскания от неговите колеги в парламентарната група, но социалните мрежи се изпълниха с възмутени коментари по негов адрес.

След последвалите остри реакциите в социалните мрежи депутатът от „Прогресивна България“ Ирина Асиова-Диамант публикува видео от изказването на Проданов, като обясни позицията си по случая.

По думите ѝ председателят на бюджетната комисия е използвал метафори и не е целял да обиди конкретен човек.

„Искам да уточня, че колегата Константин Проданов е изключително деликатен човек. Той никога не би обидил една дама. Той говори по принцип с метафори. Ние от Прогресивна България, държим на бон тона в парламента и никога, повтарям НИ-КО-ГА не бихме обидили една дама за нейните килограми, възраст или, не дай си боже, интелектуален дефицит“, написа Диамант