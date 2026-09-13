Антон Кутев: Аз лично очаквам "Прогресивна България" да подкрепи Йотова
Чували сме Борисов да говори лакърдии, каза председателят на парламентарната комисия по култура
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Чували сме Борисов да говори лакърдии, каза председателят на парламентарната комисия по култура
Ние, жените от ДПС, се изправяме срещу арогантността и простащината, заяви зам.-председателят на ДПС
Реплика на председателя на Бюджетната комисия предизвика лют скандал в парламента
Теменужка Петкова обяви дефицита за нарушение, а премиерът обеща ревизия на плащанията и по-сериозен бюджет 2027
Това, което направи нашето правителство, е настина ключово, заяви тя
Гроздан Караджов и Теменужка Петкова пускат уникална марка
Поздрав на финансовия министър към българите по повод Нова година 2026
Депутатите приеха удължителния бюджет на първо четене
По думите ѝ няма как да бъдат изчистени всички проблеми, натрупани през последните години
В резултат на конструктивния диалог е договорено отпадането на няколко спорни мерки
Съгласия има, но и спорните теми остават
Теменужка Петкова поднови диалога с работодатели и синдикати
Постъпленията към държавната хазна са нараснали с близо 15% спрямо отчетените към октомври миналата година
Всичко това, което се договорим, с бизнеса и синдикатите ще намери отражение в Бюджет 2026, каза тя
В Министерството на финансите се обсъждат промени в Бюджет 2026
Днес се решава съдбата на първия бюджет в евро
Далеч съм от мисълта, че те ще вникнат в това, което казвам, заяви министърът на финансите
Отразява безвремието на последните 4 години
Не заблуждавайте бизнеса и хората, че някой ще налага някаква тежест, отвърна им финансовият министър
Бюджетната комисия към парламента прие на първо четене държавния бюджет