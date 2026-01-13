Двама министри правят нещо специално за еврото

Нещо специално за еврото в България правят вицепремиерът Гроздан Караджов и финансовият министър Теменужка Петкова

“България в еврозоната“ е първата пощенска марка за 2026 г. Филателното издание ще бъде валидирано от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министъра на финансите Теменужка Петкова.

Церемонията ще се състои на 14 януари 2026 г. от 13:30 ч. в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията.

