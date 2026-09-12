Ликвидират историческа европейска марка автомобили
Испанската марка загуби 17% от продажбите си през 2025 г.
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Испанската марка загуби 17% от продажбите си през 2025 г.
Автомобилен гигант планира да съкрати много работни места
Гаранцията за заетост за оставащите служители се удължава до края на 2035 година
Събитието бе под надслов „История в развитие: 145 години телекомуникации и пощи в служба на България“
Той обясни избора си, като подчерта несравнимото качество на инженерството на тази компания
Постижението бележи важен етап за китайската автомобилна индустрия
Официално становище от Virginia Records
Доверените японски марки с доказаните си технологии все още гарантират спокойствие
Кoмпaниятa ce нapeждa нa тpeтo мяcтo пo пpoдaжби в cвeтoвeн мaщaб
Проучвания показват най-високо удовлетворение сред клиентите
Балансът между цена и качество се постига чрез директни партньорства с българските производители
След проведено проучване
Основната интрига е кои ще са вносителят и дилърите на новата марка
Изследователи анкетираха хиляди собственици на тригодишни автомобили
Премиум марката подготвя сериозна експанзия в Европа
Гроздан Караджов и Теменужка Петкова пускат уникална марка
Първо по рода си партньорство
Тази година лидерът не беше Subaru
За целта бе подписан меморандум
Дeбютът ce oчaĸвa пpeз cлeдвaщaтa гoдинa