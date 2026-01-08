Световна марка и велик клуб обявиха нещо невиждано

Ливърпул ще представя подбрани Tommy Hilfiger модели в специални мачови дни и бранд кампании, като играчи и ключови членове на щаба ще бъдат облечени в персонализирани визии.

Tommy Hilfiger представя смела нова интерпретация на красивата игра, обявявайки първото си партньорство с футболен клуб – Ливърпул.

Обхващайки мъжкия и женския отбор, сътрудничеството ще се реализира в ключови моменти от сезона – от избрани появи в мачови дни до глобални кампании. Ексклузивни капсулни колекции, културни моменти и сезонни кампании пренасят нюйоркското prep наследство в сърцето на „Анфийлд“. Играчите от мъжкия отбор – капитанът Върджил ван Дайк, Доминик Собослай, Флориан Вирц, Конър Брадли и Юго Екитике – заедно със звездите на Liverpool FC Women Джема Бонър и Лиан Кърнан, вдъхват живот на сътрудничеството, демонстрирайки стил, увереност и индивидуалност.

През целия сезон ще се разказват истории на най-големите футболни сцени, доближавайки феновете до хората, които създават духа и характера на клуба.

През цялата си кариера съм бил вдъхновяван от спортни легенди и техните постижения. Привличат ме отбори с история и ценности, а Ливърпул е ярък пример за това. Вълнувам се да работя с играчите и щаба, които с отдаденост и стремеж към успех карат феновете да мечтаят, казва Томи Хилфигър.

Капитанът Върджил ван Дайк споделя, че играчите са развълнувани как сътрудничеството се реализира, съчетавайки мода, култура и наследство. Бен Лати, търговски директор на Ливърпул, коментира, че Tommy Hilfiger е символ в световната мода и са изключително щастливи да си партнират с тях, докато навлизат за първи път в света на клубния футбол.

