Мъри Стоилов обясни позора срещу Бешикташ

Елементарни индивидуални грешки са довели до тежката загуба на Гьозтепе с 0:4 от Бешикташ в 23-ия кръг на турското първенство, смята старши треньорът на тима Станимир Стоилов. Българският специалист обаче е на мнение, че резултатът е прекалено тежък спрямо показаното на терена.

След успеха Бешикташ изпревари Гьозтепе и зае четвъртото място с 43 точки, докато тимът на Стоилов е пети с 41. Начело е Галатасарай с 55 точки.

"Първо, поздравявам Бешикташ. Не мисля, че заслужавахме да загубим с толкова голяма разлика. Това е наистина лош резултат и сме много разстроени. Допуснахме много елементарни грешки, от които станаха головете. Моят отбор обаче показа решително, агресивно отношение на терена, печелейки персоналните двубои. Но допуснахме твърде много индивидуални грешки и в резултат на това инкасирахме резултат, който не искахме. Затова сме толкова тъжни", заяви Стоилов.

"Преди всичко, най-важното за нас е бързо да се върнем към победния път и се надявам също така никой от нашите играчи да не е контузен. Защото имахме много проблеми поради контузии. Играчите, които влязоха днес, бяха тези, които се завърнаха от контузии.

Също така, както споменах по-рано, трябва да отстраним тези индивидуални грешки възможно най-скоро. Мога да кажа, че сме добри по отношение на дисциплина, тактика и решителност. Така че, ако отстраним тези индивидуални грешки, вярвам, че скоро ще се върнем към победния път", добави той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com