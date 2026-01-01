ЦСКА си уреди звезда на Мъри Стоилов
Сделката е одобрена лично от треньора на Гьозтепе
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Сделката е одобрена лично от треньора на Гьозтепе
Самсунспор разби тима на българския треньор в последния кръг и прати Башакшехир в евротурнирите
Стана първият носител на носител и на отличието "Димитър Пенев"
И намери сили да поздрави съперника
Предвожданият от него Гьозтепе не се даде на Фенербахче и постигна престижно равенство 1:1
Българският треньор отказал примамлива оферта
Как сме станали за смях в Турция
Истанбулският тим има 48 точки на петата позиция в турската Суперлига
Той разкри, че през 90-те години на миналия век е получил предложение да играе в ЦСКА
Говори Расмус Анкерсен
Левски има нов треньор, от когото клубът е много доволен
За кой клуб е вариантът да стане треньор
Свързана е с български клуб
Нова любопитна ситуация около треньора
Може да се наложи да спрем някого от националния отбор, заяви треньорът на "сините"
каза къде е трайният проблем за отбора
Съобщи и дали вратарят остава в клуба
Сините стигнаха до равенство с Локомотив Пд
Трябвало е да подпише договор с китайски клуб
Новината твърди казахстански сайт