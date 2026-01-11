Шокиращо разкритие за Мъри Стоилов

Българският треньор Станимир Стоилов - Мъри е отхвърлил възможността да продължи кариерата си като треньор в един от най-големите руски отбори – Спартак М. Това разкриха от кипърската медия Shootandgoal, цитирана от „Мач Телеграф“. Стоилов бил изкушаван със заплата от 2,5 млн. евро на година, но в крайна сметка руснаците не са успели да го изкушат.

От това е намазал Хуан Карлос Кардесо. Треньорът, който направи фурор с Пафос, е бил избор номер 2 на гранда от Москва. И е приел офертата от 2,5 млн. евро.

Интересното е, че Карседо, бе гласен за заместник на Станимир Стоилов в Левски. Испанецът бе предложен на Наско Сираков през лятото на 2023 година. До идването му обаче не се стигна, след като се вдигна вълна от хейт, че нямал опит и резултати. Така на „Герена“ дойде Николай Костов.

