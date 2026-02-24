Сензация в ШЛ! Бодьо/Глимт изхвърли Интер

Бодьо/Глимт поднесе сензация в Шампионската лига, след като отстрани Интер с втора победа - този път с 2:1 в Милано. След успеха с 3:1 в първия мач норвежците продължават напред с общ резултат 5:2. Головете за гостите реализираха Евиен и Хауге.

Първото полувреме не предложи много чисти положения и двата отбора действаха предпазливо.

В 58-ата минута резултатът бе открит. Аканджи допусна груба грешка и подари топката на гостите. Първият удар на Хьог бе спасен от Ян Зомер, но при добавката Хауге бе точен - 0:1.

Само две минути по-късно Интер бе близо до изравняване. Димарко центрира опасно в наказателното поле, а Аканджи стреля по земя, но топката срещна страничната греда.

В 72-ата минута Хауге проби по крилото и изведе Евиен на чиста позиция. Халфът стреля от въздуха и с неспасяем удар покачи на 0:2, оставяйки Зомер без шанс.

Четири минути по-късно "нерадзурите" върнаха едно попадение. След серия от удари в наказателното поле Бастони намери топката, вратарят на гостите успя да реагира, но тя бе преминала голлинията - 1:2.

До края Интер натисна, но не успя да стигне до изравняване, пише "Топ спорт". Така Бодьо/Глимт очаква жребия в петък, когато ще научи дали ще се изправи срещу Манчестър Сити или Спортинг. За Интер остава фокусът върху борбата за титлата в Серия А.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com