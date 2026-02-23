Трус в Първа лига! Лудогорец се отдалечи от титлата

Ботев Пловдив шокира Лудогорец и победи с 2:1 разградчани в едно от дербитата на 22-ия кръг на Първа лига!

Сблъсъкът се игра на "Колежа" и предложи напечени моменти, особено през второто полувреме.

В 48-ата минута Николай Минков изведе "жълто-черните" напред и след това не се виждаше как гостите ще изравнят.

10 минути преди края Идан Нахмиас все пак се разписа след корнер, а секунди по-късно Ботев остана в намален състав.

Червен картон получи Никола Солдо. Но това не беше всичко. Дълбоко в добавеното време Карлос Алгара вкара и Ботев спечели сблъсъка.

Така Левски увеличи аванса си пред Лудогорец на върха в класирането на цели 10 точки, а ЦСКА вече е само 3 пункта зад "орлите", отбелязва gol.bg.

Ботев заема 11-та позиция с 25 точки.

В следващия кръг Левски приема Локомотив София, Лудогорец играе у дома с Локомотив Пловдив, Ботев Пловдив гостува на Монтана, ЦСКА играе със Септември.

