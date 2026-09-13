ЦСКА пак избухна с четворка. Нов треньор чука на вратата
„Червените“ обърнаха Арда с 4:1, изравниха Лудогорец и вече водят напреднали разговори за постоянен наставник
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„Червените“ обърнаха Арда с 4:1, изравниха Лудогорец и вече водят напреднали разговори за постоянен наставник
Треньорът похвали Переа и призна колко тежки са били 90-те минути срещу ЦСКА 1948
Хуан Переа отново се превърна в герой за шампионите и донесе трудния успех с 1:0 над ЦСКА 1948
Ключова промяна заради президентските избори
От мач на мач играем по-добре, заяви изпълнителният директор на Левски
Важна победа и важни три точки, най-вече когато играеш далеч от дома, каза старши треньорът на "сините"
Двубоят започна кошмарно за "сините"
Заради европейските ангажименти на шампионите
Рейналдо и Сержиньо вкараха първите си голове в първенството и превърнаха кошмара срещу Локомотив в син празник
Капитанът вкара в добавеното време, а „орлите“ трепериха до края срещу смел Локомотив
Левски приема новака Дунав, а Хулио Веласкес ще направи последна репетиция преди битката с Университатя
Септември, Берое и Спартак Варна влизат в директна битка за спасение, бараж или изпадане
Ще подходим сериозно, както показваме във всички мачове досега, заяви старши треньорът на Левски
Загуба може да прати старозагорци в опасната зона, гостите играят на живот и смърт
Арда изпусна златен шанс, нулево реми остави интригата жива
Лично Хулио Веласкес иска крилото на "Герена"
„Сините“ продължават уверено похода си към целта
Разградчани изпуснаха две ценни точки
Лидерът Левски гостува в Добрич, Лудогорец приема опасен съперник
Лудогорец протяга ръце към звезда на ЦСКА