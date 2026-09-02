Левски надви Славия след обрат в Първа лига

Левски стигна до обрат срещу Славия с 2:1 в отложен мач от петия кръг на Първа лига. Двубоят започна кошмарно за "сините", които загубиха Мехди Мубарик и Никола Серафимов поради контузии още през първото полувреме. Макар че доминираха във владението на топката, играчите на Хулио Веласкес допуснаха изоставане в 57-ата минута, когато Емил Стоев преодоля Алекс Сентейес и разтресе мрежата им.

Треньорските рокади на Веласкес обаче преобърнаха мача. В 70-ата минута влезлият от пейката Армстронг Око-Флекс се подигра със защитата на "белите" и изравни с елегантен прехвърлящ удар. Еуфорията бе пълна само пет минути по-късно, когато друга резерва - Хуан Переа, засече подаване на Сержиньо и донесе трите точки за Левски.