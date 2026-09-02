Официално! Цска представи бивш ас на Лудогорец

Бившият футболист на Лудогорец Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през лятото, съобщиха от пресслужбата на "червените". Бранителят се присъединява към вече закупените Стефано Сенси, Жан-Филип Гбамен, Тамиму Уору, Жоел Цварц и Каталин Иту. Договорът на 31-годишния португалски защитник с тима от Борисовата градина е до 2028 г.

"Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години с „армейците“.

Диниш Алмейда е роден на 28 юни 1995 година в Ешпузенде, Португалия. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Варзим.

Професионалният му път започва с екипа на Жоане през сезон 2013/14. След това португалският централен защитник носи екипите на Реус Депортиу, Монако, Беленензеш, Спортинг (Брага),

Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец.

Алмейда познава отлично българския футбол, след като между 2019 и 2021 година бе част от Локомотив (Пловдив), а от началото на 2023-а до края на сезон 2025/26 защитава цветовете на Лудогорец.

С Локомотив (Пловдив) португалецът спечели Купата и Суперкупата на България през 2020 година, а с Лудогорец добави две шампионски титли, Купа и две Суперкупи на страната. В кариерата си Алмейда има и трофеи с белгийския Антверп.

Португалският бранител има мачове за националните юношески формации на своята родина до 19 и 20 години.

ЦСКА приветства Диниш Алмейда с добре дошъл и му пожелава много успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!

Това е Диниш Алмейда

Роден: 28 юни 1995 г.

Ръст: 188 см.

Позиция: централен защитник.", написаха "армейците".