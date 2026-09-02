Веласкес доволен. Първи думи след обрата на Левски

Футболистите на Левски отново показаха характер, манталитет и класа, но не бива да се пренебрегва и помощта от публиката, заяви старши треньорът Хулио Веласкес след победата на "сините" с 2:1 срещу Славия в отложен мач от петия кръг на българското първенство по футбол. Шампионите изоставаха с гол, но късни попадения на Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа ги оставиха безгрешни от началото на сезона.

"Важна победа и важни три точки, най-вече когато играеш далеч от дома. Много съм доволен, защото на този стадион не е лесно да спечелиш. Нашите играчи разбраха ритъма и важността на двубоя. През първото полувреме стартирахме силно и притежавахме топката, но може би не бяхме достатъчно агресивни в атака. Хареса ми как играехме, но принудителните смени нарушиха ритъма на двубоя", каза Веласкес.

"На почивката говорих с играчите, че трябва да повторим първите 20 минути и да се предпазим контри. Направихме го, но допуснахме една грешка и ни вкараха гол. Играчите обаче отново показаха характер, манталитет и класа. Често имаме и още един играч, тъй като феновете ни вдигнаха, изравнихме и вкарахме втория гол. Щастлив съм, защото на този стадион е много трудно да спечелиш", добави той за Диема Спорт.

Относно контузиите на Мехди Мубарик и Никола Серафимов, Веласкес каза: "Все още не мога да бъда категоричен. Надявам се, че при Мехди Мубарик не е нещо сложно и сериозно, но при Никола е по-лошо. Той е в болница и тепърва ще видим колко време ще отсъства".