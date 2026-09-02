Трансферен удар на "Герена". Левски взима чужд национал

Левски работи по привличането на още един футболист, а румънският национал Денис Драгуш е сред вариантите за последно ново попълнение на „сините“.

Към момента от клуба няма официално потвърждение за преговори с нападателя. Столичани обаче действат усилено на трансферния пазар, тъй като времето за финализиране на сделка е ограничено.

Драгуш е на 27 години, висок е 185 сантиметра, а правата му се държат от турския Трабзонспор, съобщава Dsport.

Румънецът има сериозен международен опит. За националния отбор на страната си е записал 28 участия и 7 попадения. Един от най-запомнящите се моменти с националната фланелка е голът му срещу Украйна на Евро 2024.

Най-резултатният период в клубната му кариера е с екипа на Газиантеп, за който отбелязва 17 гола. Драгуш е оставил добри впечатления и по време на престоя си в белгийския Стандард Лиеж.

Нападателят има опит и в италианския футбол. Там е бил част от Дженоа и Кротоне, но не успява да се утвърди трайно. В родината си е защитавал цветовете на Виторул, с който печели Купата на Румъния.

За Левски евентуалната сделка трябва да бъде завършена бързо. „Сините“ разполагат с време до края на деня, ако искат новото попълнение да бъде регистрирано за предстоящите мачове в Лига Европа.