Обявиха групата на Левски за мача със Славия

От Левски обавиха групата за предстоящия мач със Славия. Срещата между двата отбора на стадион "Александър Шаламанов" е тази вечер от 20:00 часа.

Трайно контузените Акрам Бурас, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов продължават да не са на разположение на треньора Хулио Веласкес.

Ето и групата:

Вратари: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров

Защитници: Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сентейес

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Асен Митков, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа