Национал отказа на Левски и стана скандал в Италия

Левски иска да привлече българския национал Петко Христов и за целта е отправил оферта към настоящия му клуб Специя, твърдят няколко издания на Апенините, между които lanazione.it и sport.quotidiano.net.

27-годишният бранител обаче е казал “не”, което не се харесало на спортния директор Гуидо Анджелоци. Причинта е, че Специя е искал с парите от Петко Христов да привлече нов централен нападател в края на летния трансферен прозорец, който затваря днес.

“Доброто настроение на Анджелоци относно гореспоменатите сделки се помрачи, когато Христов отхвърли офертата от Левски (София), клубът, който играе в Първа лига, най-високата дивизия на българското първенство.

За Христов това би било завръщане, като се има предвид, че е започнал кариерата си в Левски, но неговото „не“ изненада Специя, която разчиташе много на продажбата му, за да отправи оферта за централен нападател в последните часове на трансферния прозорец”, се казва в информационнията за Петко Христов.