Скандално решение за цените на билетите за Левски - ЦСКА

Решението за цените на билетите за мача за суперкупата на България между Левски и ЦСКА (9 септември от 18.30 часа) е изключително скандално и е във всеки друг интерес, но не и в този на футбола. ПФЛ се превръща в обикновен спекулант, с каквито се напълни страната от началото на годината.

Абсурдно е в двубой в делничен ден и в неособено удобен час пропуските да са значително по-скъпи от тези за последните две битки за трофей, администрирани от ПФЛ, пише "Тема спорт".

По всичко личи, че в профилигата се надяват да се облажат от големия заряд на вечното дерби и я карат на принципа „ден година храни“. Но може да се окаже, че сметката е без кръчмар и високите цени на билетите да накарат много фенове да не отидат на стадиона следващата сряда. В историята на ЦСКА през този век вече има пример с доста по-значим мач, който остана пред полупразни трибуни заради безумните цени.

Друг е въпросът и защо двубоят не е малко по-късно, за да е удобно за работещите, но в СДВР отдавна са доказали, че комфортът на публиката не е от значение за тях.

От ЦСКА обявиха, че пропуските за сектор „Г“ ще струват 15 евро, а тези за сектор „В“ – 30 евро. „Червените“ ще дадат допълнителна информация на 1 септември за начина на разпространение на билетите за своите привърженици.